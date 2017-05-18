Арбитражный суд региона прекратил исполнение судебного решения о взыскании с мэрии Волгограда 32 млн рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на судебный акт, ожесточенная схватка участников процесса длилась в течение двух лет в различных инстанциях, которые с переменным успехом поддерживали то одну, то другую стороны. Изначально с иском к администрации Волгограда в декабре 2014 года выступал индивидуальный предприниматель Александр Ванин, который являлся собственником 67 линий уличного освещения в Кировском районе. За якобы незаконное пользование муниципалитетом частной собственности он потребовал от властей выплаты свыше трех десятков миллионов рублей. В апреле 2015 года иск предпринимателя был удовлетворен, а неоднократные попытки администрации Волгограда отменить судебный акт успехом так и не увенчались.

Новый поворот в резонансном деле возник осенью 2015-го, когда Кировский районный суд по иску прокуратуры лишил коммерсанта права собственности на объекты электрохозяйства. Суд тогда установил, что данные сооружения были отчуждены из собственности муниципального предприятия незаконно. С учетом вновь открывшихся обстоятельств администрация Волгограда вновь обратилась в арбитраж с логичным предложением освободить городской бюджет от щедрого подарка теперь уже бывшему энергомагнату. В первой инстанции требование органа власти были поддержаны, но предприниматель Ванин, вероятно, бросил все силы на защиту своего финансового благополучия. Удивительно, но в апелляции дельцу удалось убедить саратовский суд в том, что муниципалитет обязан расплатиться за пользование имуществом, которым он владел незаконно. И только в суде кассационной инстанции, расположенном в Казани, муниципалитет избавился от кредиторской задолженности в сумме 32 млн рублей. Точку в этой остросюжетной, хотя и затянувшейся истории поставил на днях арбитражный суд Волгоградской области, который прекратил исполнение судебного акта о взыскании с органа местного самоуправления внушительной денежной суммы. Впрочем, продолжение может последовать, поскольку данное решение пока не вступило в законную силу.



