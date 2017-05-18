В Волгограде суд арестовал отца владельца павильона по делу о взрыве газа в многоэтажке





Несколько минут назад суд Советского района Волгограда принял решение об аресте 80-летнего Юрия Бабаяна — отца владельца павильона «Сазан Карпыч». Как сообщает корр.ИА «Высота 102», на время следствия он будет находиться в СИЗО. Санкция статьи уголовного кодекса, по которой ведется расследование аппаратом СУ СКР по Волгоградской области, предусматривает до 10 лет лишения свободы. Именно Бабаян-старший договорился с рабочим Владимиром Лексункиным о том, чтобы сделать прокол возле дома №60 на проспекте Университетском для подведения к павильону воды. При проведении земляных работ и был поврежден газопровод. Свою вину в произошедшем 80-летний мужчина отрицает, перекладывая ее на рабочего, который копал траншею. В суде Бабаян-старший пояснил, что раньше павильон получал воду от другого колодца, но ее отключили. Нанятый работник якобы заверил его, что разрешения на подвод воды будут. После этого он ушел домой, а потом услышал взрыв.







По данным следствия, объявление Лексункина Бабаян-старший нашел в интернете и договорился о незаконной врезке в сеть водоснабжения. Работник 16 мая утром прибыл на место, раскопал грунт со стороны улицы Панфиловской, повредив газовую трубу. Около 11 утра он вызвал аварийную бригаду. На место прибыли сотрудники горгаза, которые устранили утечку. Спустя 2 часа произошел взрыв газовоздушной смеси, которая успела накопиться под землей и в подвальном помещении, где располагается магазин. Примечательно, что за 15 минут до взрыва продавец магазина ушла из помещения, поскольку в нем сильно пахло газом.

Взрыв произошел в 13 часов 16 мая. Погибли 4 человека, 11 остаются в больнице, в том числе один в тяжелом состоянии. Сегодня губернатор Андрей Бочаров заявил, что помощь санавиации не потребуется. Жильцам 1 и 2 подъездов спасатели помогают вывезти имущество. В четвертый подъезд из-за угрозы обрушения людей не пустили: сотрудники МЧС проникли в ближайшие к торцу дома квартиры через окна и вынесли документы жильцов. Решен вопрос об обеспечении людей жильем, в том числе будет оплачиваться наем жилья. До 1 декабря каждая семья сможет реализовать сертификаты на покупку новой квартиры.



