



Застройщику гостиницы на Предмостной площади в центре Волгограда – ООО "Земля Профи" - не удалось оспорить штраф в размере 300 тысяч рублей, назначенный за нарушение строительных норм и проектной документации. Как сообщили ИА "Высота 102" в арбитраже, инспекция государственного строительного надзора Волгоградской области в ходе проверки соответствия выполненных работ проектной, нормативно-технической документации и техническим регламентам выявила нарушения по 8 позициям, некоторые были с пометкой "критические". У проверяющих возникли претензии к анкеровке свай в ростверках, к устройству свайных фундаментов, к устройству стоечных приставных лесов для монтажа витражей из алюминиевых композитных панелей и др. Выявлено, что некоторые виды работ выполняются без необходимой разрешительной документации. Так, к примеру, выполнение строительно-монтажных работ на объекте осуществляется по проектной документации не имеющей положительного заключения экспертизы. Не представлены акты освидетельствования скрытых работ по бурению скважин для устройства буронабивных свай, а устройство рабочих швов при укладке бетонной смеси в плитный ростверк выполняется без разработки ППР, согласованного с проектной организацией. По выявленным нарушениям ООО "Земля Профи" было привлечено к административной ответственности в виде штрафа. Застройщик не согласился с постановлением административного органа о назначении наказания и попытался его оспорить. Несмотря на то, что ряд замечаний были устранены после предписаний, суд признал доказанными факты вменяемых застройщику правонарушений. Решение суда в силу не вступило и может быть обжаловано в порядке апелляционного производства.

Напомним, гостиница на Предмостной площади категории «четыре звезды», была включена в программу подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. Неспешная стройка стала поводом для критики, в том числе со стороны зампредседателя правительства России Виталия Мутко, который посетил Волгоград в декабре 2016 года. В этом году, согласно постановлению правительства РФ, объект официально вычеркнули из программы подготовки к чемпионату. Отметим, что застройщик гостиницы на Предмостной площади в Волгограде не единожды привлекался к административной ответственности за нарушение строительных норм.



