



Процесс оформления в собственность земли и торгового павильона, владелец которого стал фигурантом дела о взрыве дома в Волгограде, досконально изучат в ходе расследования произошедшей 16 мая в Советском районе трагедии. Напомним, предприниматель, его отец, а также рабочий, который производил несанкционированное подключение киоска к водопроводу, в результате чего был поврежден газопровод, что могло стать причиной взрыва дома, сейчас задержаны. Как стало известно ИА «Высота 102», в частности, вопросы вызывает передача Юраславу Бабаяну, владельцу торгового павильона, земельного участка по адресу проспект Университетский, 64. Как выяснилось, ранее эта земля, которая входила в комплекс участка, где расположен отдел полиции Советского района, включая близлежащую территорию, являлась федеральной собственностью. Однако 29 апреля 2008 года был заключен договор купли-продажи между Бабаяном и территориальным управлением Росимущества в Волгоградской области, и участок перешел в собственность нового владельца. 24 июня 2008 года было зарегистрировано право собственности Бабаяна на земельный участок площадью в 80 кв.м. с разрешенным видом использования под эксплуатацию торгового павильона. А 14 февраля 2012 года было зарегистрировано право собственности Бабаяна на само здание торгового павильона. Основанием для этого стало решение Советского районного суда Волгограда, вынесенное еще аж… в 2006 году. При том, что сначала предприниматель построил киоск, когда никаких разрешительных документов у него не было – еще в 2002 году.

Каким образом предприниматель получил землю., являвшуюся ранее федеральной собственностью, и на каком основании он стал ее владельцем, это лишь часть вопросов, на которые будут даны ответы в ходе расследования дела. Однако можно предположить, что чиновники, которые так легко отдали федеральную землю не под промышленную или социальную застройку, а под торговый киоск, где продавали рыбу, опирались на «серьезные» аргументы. Обоснованность передачи земли коммерсанту, а также эти самые «аргументы» в любом случае проверят. Впрочем, на этом «чудеса» не заканчиваются, а возможности коммерсанта, которыми он на тот момент обладал, поражают воображение. Например, ему удалось каким-то образом зарегистрировать здание неприглядного и «хлипкого» торгового павильона как… капитальное строение! Во всяком случае, соответствующий технический паспорт был выдан ему федеральным учреждением – бюро технической инвентаризации. По документам выходит, что объект был подключен к городскому водопроводу, а также – к централизованной канализации. Однако известно, что коммерсант пытался нелегально подключиться к водопроводу, который ведет к дому, что привело к взрыву. Для этого в полу павильона прорыли вход для незаконной врезки.

К слову, свою лепту в случившуюся трагедию в доме №60 по проспекту Университетский могли внести и другие коммерсанты, чьи торговые помещения располагались в доме №60 по проспекту Университетский. Предприниматели не только производили перепланировку помещений, но и углубляли фундамент.





Накануне губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что все должностные лица, кто выдавал разрешения на перепланировку, или, наоборот, не реагировал на подобные факты, будут выявлены и привлечены к ответственности. Также он заметил, что, «к сожалению, некоторые решения были узаконены судом, однако мы выясним, кто их принимал, кто подписывал». По его словам, есть вопросы по возможной подтасовке документов и решений, благодаря которым коммерсанты узаконивали права на землю и объекты.

Представить, что такое было невозможно, нельзя. Достаточно вспомнить, как в 2010 году президент России Владимир Путин резко критиковал тогдашнего мэра Волгограда Романа Гребенникова за непрозрачные схемы выделения земельных участков. Напомним, в то время кто-то получал землю в областном центре легко и быстро, в результате чего, как грибы, в городе росли многоэтажки точечной застройки, а для кого-то процесс оформления участка затягивался на годы и не всегда с положительным результатом. По всей видимости, предприниматель Бабаян оказался в числе именно тех «счастливчиков», у которых не возникало проблем с получением и оформлением земли. Кто ему в этом помогал – ответит следствие.



