Жители дома №60 по проспекту Университетский в Волгограде, который был разрушен взрывом бытового газа 16 мая, получат сертификаты на квартиры. Об этом сообщает корреспондент ИА «Высота 102» по итогам заседания оперативного штаба. Выдача сертификатов продлится до 1 декабря этого года. Как стало известно информагентству, власти уже присматривают свободные квартиры в имеющихся новостройках и уже построенных жилых комплексах.

Ранее, напомним, дом был признан непригодным для проживания, в ближайшее время его снесут.



