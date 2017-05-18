Компания «ЕвроХим - ВолгаКалий» объявила старт конкурсам для одаренной молодежи













Научно-творческие акции для одаренных детей и молодежи вот уже шестой год подряд проводит в Котельниково Компания «ЕвроХим - ВолгаКалий». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, в нынешнем году к участию в конкурсе рефератов «Калийные удобрения» приглашаются учащиеся среднеобразовательных школ Котельниковского района в возрасте от 13 до 16 лет. Ребятам в своих работах предлагается раскрыть темы «Калийные удобрения и их применение», «Значение производства калийных удобрений для экономики страны» или разработать проекты на собственную тему в рамках заданного направления. Конкурс организован для выявления одаренной молодежи, проявляющей склонность к профессиональной деятельности в сфере химической промышленности.

Для детей в возрасте от 7 до 12 лет компания проводит конкурс детского художественного творчества «Растем вместе». «Развитие детского творчества, художественного вкуса, фантазии и инициативы детей, а также привлечение внимания ребят к проблемам экологии – наша главная цель. В этом году юные котельниковские художники будут творить на тему «Природа, мы - твои друзья», - отмечают организаторы конкурса. Конкурс экологического рисунка предоставляет детям максимально широкие возможности для творчества. Конкурсные работы могут быть выполнены на любом материале - ватмане, картоне, холсте формата А-3, А-4 и исполнены в любой технике рисования - цветные карандаши, гуашь, акварель, пастель, уголь, пальчиковые краски. Есть только одно ограничение – работы должны быть выполнены детьми, без участия взрослых.

Итоги конкурсов будут подведены конкурсной комиссией, в состав которой войдут сотрудники компании «ЕвроХим - ВолгаКалий». Награждение победителей состоится в День защиты детей 1 июня 2017 года. Призеры и участники конкурсов будут награждены дипломами и подарками. Педагоги, чьи ученики станут призерами конкурса, получат благодарственные письма. «Проводя подобные акции, компания стремится оказать поддержку талантливым детям, следуя тем самым главным направлениям своей социальной политики – образование, спорт, благотворительность», - отметили в компании.



