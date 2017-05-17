Принято решение об оказании помощи в приобретении нового жилья жителям дома № 60 по проспекту Университетскому в Советском районе. Об этом сегодня сообщил губернатор Андрей Бочаров. По его словам, пострадавший от взрыва дом будет демонтирован, так как по заключению экспертов он не пригоден для проживания людей. «Принято решение оказать содействие жителям в приобретении жилья. Им будут выдаваться жилищные сертификаты», - сообщил губернатор. Стоимость одного квадратного метра жилья по сертификату не превысит 35 тысяч рублей. Глава региона отметил, что по этой стоимости квадратного метра можно приобрести хорошее жилье в этом же районе. Жильцы дома смогут воспользоваться предложением властей или выбрать жилье самостоятельно той же площади, что и квартира в разрушенном доме.



