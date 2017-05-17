В Волгограде разрушенный взрывом дом полностью снесут, жильцам разрешат забрать вещи





Четырехэтажный жилой дом на проспекте Университетском в Волгограде, где обрушился один подъезд от взрыва газа, полностью признан непригодным для проживания и будет снесен. Об этом, как передает ИА «Высота 102», сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. По его словам, такое решение принято по итогам исследований всех конструкций здания, проведенных диагностическим комплексом «Струна». Это уникальное оборудование позволяет быстро и эффективно оценить устойчивость практически любого здания, найти его «слабые места» и выяснить, может оно еще эксплуатироваться или нет. "Надо отметить, что заключение экспертов однозначно - здание не подлежит восстановлению и не пригодно для проживания", - сказал глава региона.

Ранее, напомним, решение о сносе было принято в отношении наиболее пострадавшей части дома, где расположены 3 и 4 подъезды. Сейчас аналогичное решение принято также по 1 и 2 подъездам. Жильцам той части дома, которая уцелела от взрыва, позволят вывести ценные вещи, имущество. Им будет оказано всяческое содействие.

Взрыв в четырехэтажном доме №60 по проспекту Университетский в Советском районе прогремел 16 мая около 13.00. В результате произошло обрушение перекрытий третьего подъезда, полностью были разрушены 12 квартир из 45. Погибли 4 человека и 12 получили ранения. Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц). По предварительной версии, к трагедии привела попытка несанкционированной врезки в водопровод индивидуальным предпринимателем - владельцем киоска, расположенного недалеко от дома. Во время проведения этих работ и был поврежден газопровод. В настоящее время по подозрению в совершении преступления задержаны трое - владелец торгового павильона, его отец – нанявший работника для несанкционированных работ, а также сам работник.



