Волгоградские единороссы решили поддержать пострадавших от взрыва своим однодневным заработком

Президиум регионального политсовета «Единой России» принял решение рекомендовать партийцам Волгоградской области оказать финансовую поддержку жителям разрушенного дома. Как сообщает ИА «Высота 102» , секретарь реготделения партии Сергей Горняков добавил, что местное отделение «ЕР» Советского района выступило с инициативой перечисления членских взносов за первые кварталы текущего года в поддержку пострадавших. Оператором по сбору денежных средств, как пояснил Горняков, будет Волгоградское отделение Российского детского фонда, которое возглавляет Раиса Скрынникова. Этот же фонд организует акцию по перечислению пожертвований посредством платных смс-сообщений.

Члена президиума регионального политсовета «Единой России», вице-губернатора Александра Блошкина озвученные предложения воодушевили. Он заявил, что нужно к финансовой поддержке пострадавших нужно привлечь также муниципальные образования региона и промышленные предприятия. Блошкин напомнил, что после взрыва дома №20 по улице Космонавтов в декабре 2015 года было собрано 3,5 млн рублей. Эту сумму заместитель губернатора назвал мизерной и призвал коллег-партийцев в этот раз сработать поактивнее.

Председатель комитета молодежной политики Волгоградской области Елена Слесаренко заявила, что ее ведомство готово организовать бесплатный летний отдых в оздоровительных лагерях детей, проживавших в разрушенном доме. Всего в многоэтажке было зарегистрировано 8 несовершеннолетних.

Напомним, взрыв в доме №60 по проспекту Университетскому в Советском районе Волгограда унес жизни четверых человек. 12 - пострадали, 10 из которых находятся в больницах города. В четырехэтажке на 45 квартир зарегистрировано 97 человек.