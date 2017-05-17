Смотрите сегодня в программе: оперативники восстановили предварительную картину событий, которые предшествовали трагедии с обрушением подъезда дома в Советском районе Волгограде. Под снос: судьба наиболее пострадавшей от взрыва части многоэтажки на Университетском проспекте решена окончательно на основании исследований и выводов экспертов. Мера пресечения: следственные органы собираются ходатайствовать об аресте троих подозреваемых по делу о взрыве газа в жилом доме и гибели людей. Неотложные меры по обеспечению безопасности: руководством Волгоградской области принято решение усилить контроль за подключением нестационарных объектов торговли к городским коммунальным сетям.







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