К этому часу 52 человека из пострадавшего от взрыва газа дома №60 по проспекту Университетскому обратились в пункт размещения и помощи, который располагается в школе №106 на улице Тормосиновской. Им вручили ордеры на получение единоразовой помощи от муниципалитета в размере 10 тысяч рублей. Кроме того, как сообщил ИА «Высота 102» губернатор Андрей Бочаров, 22 семьи получили еще по 50 тысяч рублей в качестве материальной поддержки от администрации Волгоградской области.

Те жильцы, которые проживают в 1 и 2 подъездах дома, наименее пострадавших от взрыва, сегодня смогли забрать свои документы. Таким образом, в восстановлении паспорта, полиса обязательного медицинского страхования и иных документов нуждается в большей степени население другой половины дома. В пункте работают сотрудники загса, миграционной службы, ведут прием также сотрудники прокуратуры. По словам представителей комитета социальной защиты населения региона, жильцы рухнувшего дома по-прежнему находятся в тяжелом психологическом состоянии.

Кроме того, в школе №106 организован пункт сбора одежды различных размеров, консервированной продукции и предметов первой необходимости.