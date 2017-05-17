



ООО «Квадрострой» и учредитель компании включены в реестр недобросовестных поставщиков за нарушение сроков строительства социально значимого объекта в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилья. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу Волгоградского УФАС. В антимонопольном органе рассмотрели обращение ГКУ Волгоградской области «Управление капитального строительства» о включении в реестр сведений о строительной компании в связи с расторжением заказчиком контракта в одностороннем порядке. Поводом для этого послужил срыв сроков строительства 4 домов в городе Краснослободске. Контракт между госучреждением и застройщиком на сумму в 267 миллионов рублей был заключен в 2016 году. Согласно договору, первый этап выполнения работ должен был быть закончен 10 декабря прошлого года. Однако работы не завершены и по сей день.

Теперь, в связи с расторжением контракта с ООО «Квадрострой», ГКУ «Управление капитального строительства» должно будет решить проблему достройки домов. Интересно, что, когда около двух месяцев назад журналисты ИА «Высота 102» посетили стройку в Краснослободске, жители аварийных домов, которые с нетерпением ожидали новоселья, уже тогда выражали опасение, что дома, скорее всего, так и не будут достроены. Люди вынуждены существовать в далеких от цивилизованных условиях – в деревянных бараках с печным отоплением, без централизованного водопровода и канализации.

Интересно, что ООО «Квадрострой» еще ранее «засветилось» в другой некрасивой истории с домами для переселенцев из аварийного жилья, построенных в поселке Средняя Ахтуба. Здесь, напомним, в некоторых квартирах из-за нарушений, допущенных при проектировании вентиляционной системы, пышным цветом расцвела плесень. Лишь недавно, как заявляли в комитете строительства Волгоградской области, недостатки были устранены.



