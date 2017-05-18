В Волгограде многодетные совы облюбовали территорию завода «Каустик»





Сотрудники «Каустика» в Волгограде стали свидетелями необычного для промпредприятия явления – рождения маленьких совят. Как сообщили ИА «Высота 102», взору заводчан предстали два только оперившихся птенца. Остальные их братья и сестры, видимо, еще находятся в гнезде. Самых бойких мама-сова, вероятно, отправила познавать мир. В объектив фотокамеры работников «Каустика» попали два малыша (на фото - один из них), которым уже в скором будущем предстоит набраться мудрости и стать настоящими ночными хищниками. Свой нрав они уже продемонстрировали – приближение двуногого прямоходящего существа с объективом в руках они встретили воинственным шипением. Теперь заводчане нет-нет да выглядывают на улицу, опасаясь, что пернатые юнцы могут не рассчитать сил и упасть на землю. Такой инцидент на заводе уже случался в прошлом году, когда из гнезда вывалилась целая детсадовская группа из пяти совят. Всех их работники завода передали в контактный зоопарк Красноармейского района, где они проживают по сей день.

«Википедия» подсказала информагентству, что совы - существа моногамные, а потому женятся по любви – раз и навсегда. Удивительно, что к романтическим чувствам и семейственности их расположила территория крупнейшего в Волгограде химического предприятия. Здесь уже проживает целая совиная диаспора. Никак иначе сработала «химия любви».



