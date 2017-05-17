В Волжском будут судить группу лиц за мошенничество с автостраховками

Прокуратура области направила в суд города Волжского уголовное дело о мошенничестве в сфере страхования на сумму 400 тысяч рублей. Об этом сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Ольга Токарева. По версии следствия, в марте 2016 года Варламов, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, инсценировал дорожно-транспортное происшествие у дома по проспекту Ленина в Волжском, в результате чего ПАО СК "Росгосстрах" причинен материальный ущерб на сумму 400 тыс рублей. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками ОУР ГУ МВД России по Волгоградской области.

Расследование проводилось региональным СУ СК России. Вину в инкриминируемых деяниях обвиняемый признал. Ранее Варламов уже был судим. Приговором Центрального районного суда Волгограда он признавался виновным в незаконном хранении и сбыте наркотических средств и был приговорен к 3,5 годам лишения свободы.



