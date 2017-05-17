



Более семидесяти сотрудников различных подразделений АО «КАУСТИК», АО «НикоМаг» и ООО «Нобелтех», входящих в группу «НИКОХИМ», стали победителями традиционного конкурса профессионального мастерства. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе НИКОХИМ, в этом году список номинаций конкурса включал 18 специальностей рабочих профессий, среди которых - аппаратчик химического производства, лаборант химического анализа, слесарь-ремонтник, водитель автомобиля, электрогазосварщик и другие. В течение полутора месяцев централизованные и цеховые комиссии, в состав которых вошли опытные специалисты-химики и руководители, оценивали знания и практические навыки участников конкурса.

По итогам конкурсного отбора 20 человек получили престижное звание «Мастер золотые руки», 40 – «Лучший по профессии», ещё 15 – «Лучший молодой рабочий» (возраст – до 35 лет включительно). Как пояснили информагентству в компании, в дополнение к почётной грамоте, которую победители получат в канун профессионального праздника День химика, каждому из них будет выплачено и денежное вознаграждение.

На предприятии отмечают, что сегодня в АО «КАУСТИК» трудится более 5,3 тыс человек. Предприятие является одним крупнейших работодателей и налогоплательщиков Волгоградской области. Безопасность на производстве, сохранение высокого качества выпускаемой продукции, выполнение всех социальных обязательств перед персоналом компании являются одной из основ лидерства «КАУСТИКа» во всей химической отрасли России.



