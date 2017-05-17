



Исследования, проведенные диагностическим комплексом "Струна" показали, что часть жилого дома на проспекте Университетском, где произошел взрыв, необходимо снести. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщил журналистам губернатор Андрей Бочаров после заседания оперативного штаба. Жилой дом, где произошел взрыв, имеет г-образную форму. Особенно пострадала первая часть здания, где расположены 3 и 4 подъезды. Эксперты сделали вывод, что эта часть дома не подлежит восстановлению. Из-за взрыва, напомним, полностью обрушился 3-й подъезд многоэтажки. По словам главы региона, серьезные дефекты видны при визуальном осмотре здания в целом, а также на фундаменте и стенах. Ожидается, что к 22 часам будет получено заключение по оставшейся части жилого дома, где расположены 1-2 подъезды. Губернатор также сообщил, что на устойчивость здания повлияли и действия ряда арендаторов, которые, чтобы увеличить площадь подвальных помещений, снесли стены. Отвечая на вопрос журналистов о том, будут ли наказаны виновные, Андрей Бочаров ответил, что следствием этим занимается.

Взрыв в четырехэтажном доме №60 по проспекту Университетский в Советском районе прогремел 16 мая около 13.00. В результате произошло обрушение перекрытий третьего подъезда, полностью разрушены 12 квартир. Погибли 4 человека и 11 получили ранения. По предварительной версии, к трагедии привела попытка несанкционированной врезки в водопровод индивидуальным предпринимателем - владельцем киоска, расположенного недалеко от дома. По некоторым данным, во время проведения этих работ и был затронут газопровод. Возбуждено уголовное дело. Задержаны трое человек - владелец киоска, его отец и рабочий, который проводил земляные работы.



