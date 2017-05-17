Полицейские задержали в городе Новоаннинский 28-летнего местного жителя, который расхаживал по городу с ножами и беспричинно разбил стекло в помещении АЗС. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по региону, о происшествии в полицию сообщили работники автозаправочной станции, но задержать подозрительного молодого человека удалось позднее. Он был замечен около одного из домовладений по улице Калинина в городе Новоаннинский. Мужчина находился явно в неадекватном состоянии. Увидев стражей порядка, он попытался броситься с ножами на участкового уполномоченного полиции. Сотрудник полиции предупредил гражданина о намерении применить огнестрельное оружие, однако тот не прекратил своих действий. В результате участковый уполномоченный полиции произвел предупредительный выстрел вверх из табельного оружия, после чего молодой человек был задержан и доставлен в отдел полиции.



