Пограничники в Волгограде задержали за незаконное пересечение границы гражданина Украины

Пограничным управлением ФСБ России по Волгоградской области в Волгограде выявлен и задержан тридцатилетний гражданин Украины. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс службе ведомства, ранее он был судим за убийство, и отбывал срок в колонии строгого режима, расположенной в Липецкой области. По истечении срока заключения мужчину проинформировали о принятом в отношении него распоряжении об ограничении въезда на территорию Российской Федерации сроком до 2019 года. Однако в июле 2014 года он пешком пересек российско-украинскую границу в обход установленных пунктов пропуска.

В отношении иностранца возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «пересечение Государственной границы Российской Федерации при въезде в Российскую Федерацию иностранным гражданином или лицом без гражданства, въезд которым в Российскую Федерацию заведомо для виновного не разрешен по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации». Санкция статьи за совершенное преступление предусматривает лишение свободы сроком до четырех лет. В настоящее время он заключен под стражу. Уголовное дело по территориальности направлено в Пограничное управление ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям для дальнейшего расследования по месту совершения преступления.



