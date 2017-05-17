Жители взорвавшегося дома в Волгограде приехали за своими вещами





Только что в уцелевшие подъезды дома №60 по проспекту Университетский, где накануне произошел взрыв бытового газа, начали пускать жильцов, которым разрешат взять необходимые вещи и документы. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102» с места события, жильцов дома привезли на автобусе, чтобы они смогли в порядке очереди зайти в свои квартиры. Так, уже зашла во второй подъезд пожилая пара в сопровождении сотрудников полиции, МЧС, следственного комитета. Напомним, в третий и четвертый подъезды людей пока пускать не будут, так как существует угроза обрушения конструкций.

Рядом с домом дежурят машины «скорой помощи», психологи для оказания помощи людям, которые эмоционально переживают случившееся. В школе №106, где открыт пункт временного размещения жильцов дома, работает единое окно по оформлению единовременных пособий для оставшихся без крова людей, где они также могут получить юридические и другие консультации.



