



Следственно-оперативная группа, осуществляющая расследование уголовного дела по факту взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме в Волгограде, восстановила предварительную картину событий, которые привели к трагедии, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сообщение СК РФ.





За два дня до взрыва





Как установили следователи, все началось 14 мая, когда некий Бабаян через сайт бесплатных объявлений нанял 35-летнего местного жителя для производства работ по подключению торгового павильона, принадлежащего его сыну, к городским сетям водоснабжения. Нанятый человек специальным оборудованием должен был произвести работы по проколу грунта под проезжей частью улице Панфиловской в Советском районе города Волгоград в направлении водяного колодца, расположенного у дома №60 по проспекту Университетский. Вместе с тем, как установили следователи, указанные работы по подключению магазина к сетям водоснабжения и водоотведения проводились несанкционированно, поскольку не были согласованы с администрацией Советского района Волгограда, АО "Волгоградгоргаз" и иными контролирующими органами.





В день взрыва





16 мая, около 11 часов в ходе выполнения прокола грунта была повреждена газовая труба, в связи с чем, нанятый Бабаяном работник вызвал аварийно-спасательную бригаду АО "Волгоградгоргаз", утечка оперативно была устранена путем отключения газа. Спустя два часа, в ходе уже восстановительных работ произошёл взрыв бытового газа и последующее обрушение третьего подъезда дома №60 по проспекту Университетский. В доме располагалось 45 квартир, в которых, по предварительным данным, проживали 97 человек.





Погибшие и пострадавшие





В ходе разбора завалов были обнаружены тела четверых погибших. Личности всех установлены: один - работник аварийной газовой службы, остальные – жильцы пострадавшего дома. Тела направлены на судебно-медицинские экспертизы.

Кроме того, в лечебное учреждение с места происшествия госпитализированы не менее 11 человек, из которых трое находятся в тяжелом состоянии, ещё у шестерых медики отмечают острую реакцию на стресс. В больницах находятся 10 человек, из них 8 -

в областной клинической больнице скорой медицинской помощи №7, 2 - в клинической больнице скорой помощи №25. Все пациенты без отрицательной динамики, трое находятся в реанимации. В ближайшее время двоих собираются перевести из реанимационного в профильное отделение.





Задержаны и допрошены





В настоящее время по подозрению в совершении преступления задержаны трое - владелец торгового павильона, его отец – нанявший работника для несанкционированных работ, а также сам работник. По местам их жительства уже проведены обыски, в ходе которых следователями изъяты документация на ведение предпринимательской деятельности, а также ноутбук и черновые записи работника, в которых имеется информация о ранее проводимых им аналогичных работах.

Всего в рамках расследования уголовного дела допрошено свыше 80 человек, в том числе 57 потерпевших. Следственные действия продолжаются. В суд готовится ходатайство следователя об избрании фигурантам уголовного дела меры пресечения в виде заключения под стражу. Они допрошены в качестве подозреваемых, свою причастность к инкриминируемому преступлению не отрицают.



