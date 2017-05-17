В Волгограде замену газовых труб в доме №60 по проспекту Университетскому в рамках капремонта планировали в 2023-2025 годах. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные официального портала регионального фонда капремонта. Так совпало, что обновление системы газоснабжения числится в общем перечне запланированных работ.

Согласно последним официальным данным, жильцы разрушенного от взрыва газа дома успели заплатить в фонд капитального ремонта 384 тысячи рублей из начисленных 450 тысяч. Своего банковского счета у этого дома не было, поэтому денежные средства поступали в «общий котел» - на счет регионального оператора. В списке работ, которые должны провести в жилом строении, всего 9 позиций: ремонт крыши, фасада, фундамента, систем электро-, водо-, тепло и газоснабжения, канализации и водоотведения, а также подвала.

Примечательно, что завтра, 18 мая, на заседании Волгоградской областной думы рассмотрят поправку в региональный закон о капитальном ремонте, которая как раз касается пострадавших в результате подобных случаев многоквартирных домов. Так, согласно одной из предложенных корректив, в закон должна быть внесена норма о проведении капитального ремонта домов, «пострадавших в результате аварий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Работы должны проводиться без включения дома в краткосрочный план капремонта и только в объеме, необходимом для ликвидации последствий аварии.

Между тем, дальнейшая судьба дома №60 по проспекту Университетскому, может стать известна уже сегодня. Накануне вечером в Волгоград из Ростова-на-Дону прибыл мобильный диагностический комплекс «Струна», который обследует дом на устойчивость конструкций. На основе полученных данных будет принято решение либо о сносе, либо о восстановлении здания.

Взрыв в жилой четырехэтажке в Советском районе прогремел накануне днем, 16 мая. Полностью разрушен третий подъезд. Всего в доме – четыре подъезда на 45 квартир. В доме 1958 года постройки зарегистрировано 97 человек. В настоящее время продолжаются работы по разбору завалов и поиску тел погибших. На данный момент известно о четырех жертвах и 11 пострадавших, 10 из которых находятся в больницах города.



