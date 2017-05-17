В Волгограде сегодня решат судьбу взорванного дома





Сегодня к 15-00 станут известны результаты обследования разрушенной части дома №60 по проспекту Университетский, которое было произведено с помощью диагностического комплекса «Струна». Об этом сообщает корреспондент ИА «Высота 102» по итогам очередного заседания оперативного штаба. Ближе к полуночи появятся результаты обследования уцелевшей части дома. Эти данные станут основой для определения дальнейшей судьбы дома – возможно ли его восстановить или он будет снесен.





В настоящее время решается вопрос об отправке раненных в результате взрыва на лечение в Москву – подготовлена санавиация. Уже начались выплаты по 50 тысяч рублей каждой семье за потерю имущества. Погибших похоронят за счет бюджета.

Сегодня жителей дома планировали пустить на некоторое время в уцелевшие квартиры, чтобы забрать необходимые вещи и документы. Однако в 3 и 4 подъезды жильцы зайти пока не смогут: существует угроза обрушения конструкций.

Как рассказал сегодня руководитель СУ СК РФ по Волгоградской области Михаил Музраев, по уточненным данным, взрыв газа произошел в магазине, расположенном в доме. В суде следователи намерены поставить вопрос о мере пресечения для подозреваемых, чьи действия привели к трагедии.