Для поиска людей под завалами дома в Волгограде используют беспилотники с тепловизорами





На месте обрушения подъезда четырехэтажного жилого дома в Советском районе продолжаются поисковые работы. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС России по региону, для поиска людей, которые могут находится под завалами, используют беспилотники с тепловизорами. Всего в проведении поисковых работ задействовано более 250 человек и 48 единиц техники. В Волгоград из Ростова-на-Дону прибыл мобильный диагностический комплекс "Струна". После обследования конструкций дома будет принято решение о его дальнейшей судьбе.

Взрыв в четырехэтажном доме №60 по проспекту Университетский в Советском районе прогремел 16 мая около 13.00. В результате произошло обрушение перекрытий третьего подъезда, полностью разрушены 12 квартир. Погибли 4 человека и 11 получили ранения. По предварительной версии, к трагедии привела попытка несанкционированной врезки в водопровод индивидуальным предпринимателем - владельцем киоска, расположенного недалеко от дома. По некоторым данным, во время проведения этих работ и был затронут газопровод. Возбуждено уголовное дело. Задержаны трое человек - владелец киоска, его отец и рабочий, который проводил земляные работы.



