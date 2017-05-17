Волгоградцев в «Ночь музеев» ждут творческие мастер-классы





Музей-заповедник «Сталинградская битва» 20 мая вновь приглашает волгоградцев и гостей города-героя принять участие в ежегодной культурно-образовательной акции «Ночь музеев». Сотрудники музея при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества подготовили обширную программу разнообразных мероприятий. В этом году акция «Ночь музеев» будет посвящена теме 100-летнего юбилея Революции 1917 года, поэтому основной площадкой ее проведения станет Мемориально-исторический музей, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе.

Посетители словно попадут здесь в тревожную атмосферу тех лет. Их ждет мастер-класс по изготовлению буденовок и символа революции – цветка красной гвоздики, творческая встреча с «народным» коллективом казачьей песни «Вольница», компьютерный тест «Что ты знаешь о революции в Царицыне?»

В историческом киноклубе «1917 год» все желающие смогут посмотреть художественный фильм «Сорок первый».

Кроме того, в залах музея будут проводиться разнообразные экскурсии – по выставкам «Царицын в ожидании перемен: истории и судьбы», «На страже Отечества» с игровой программой «Донского казака видно издалека», по основной экспозиции с игровой программой «Вспомнить все…», а также театрализованная экскурсия «Гражданская война в образах».

Посетители музея «Память» смогут посмотреть театрализованное представление кружка «Сталинградский следопыт», кинофильм-реконструкцию «Пленение фельдмаршала Паулюса в подвале ЦУМа», а также поучаствовать в интерактивном занятии «Вооружение солдат Красной армии».

На площади перед входом в музей-панораму «Сталинградская битва» будут работать интерактивные площадки, организованные Волгоградской областной общественной организацией «Центр военно-спортивной и конной подготовки «Щит». Каждый желающий при помощи опытных инструкторов сможет овладеть приёмами обращения с кнутом и казачьей шашкой. Кроме того, будут проводиться мастер-классы по разборке и сборке макетов стрелкового вооружения и изготовлению народной мягкой игрушки.

Здесь же можно принять участие и в традиционной «Вечёрке» – казачьих гуляниях с танцами, песнями, народными играми и угощением. Территорию вокруг музея-панорамы будет объезжать конный патруль в форме периода Великой Отечественной войны.

В залах музея пройдут разнообразные творческие мастер-классы, организованные опытными педагогами и сотрудниками музея, будет работать тематическое фотоателье и вагон-теплушка.

Время работы музей-панорамы «Сталинградская битва» и Мемориально-исторического музея 20 мая – до 22-00, музея «Память» до 21-00.

С 18-00 вход в свободный для всех категорий посетителей.

Справки по телефону:

Музей-панорама «Сталинградская битва»: 55-00-83

Мемориально-исторический музей: 33-15-03

Музей «Память»: 38-60-67