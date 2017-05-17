



Сегодня стало известно, что у дома №60 по проспекту Университетский в Советском районе Волгограда при обрушении подъезда находилось сразу трое сотрудников Волгоградгоргаза. Как передает ИА «Высота 102», один из них погиб под завалами. Среди опрошенных следователями и госпитализированных для оказания помощи — мужчины 39 и 59 лет. По некоторым сведениям, один из них работает экскаваторщиком на предприятии. Находился ли он внутри кабины спецтехники в момент взрыва газовоздушной смеси, достоверно неизвестно. Пострадавшие получили колото-резаные раны и травмы головы.

Напомним, взрыв произошел накануне около 13 часов. С торца дома с утра работал экскаватор, задача которого была, как сообщается по результатам проверки, сделать незаконную врезку в водопровод, чтобы провести ресурс в торговый павильон напротив. Однако во время работ был поврежден газопровод. В результате обрушения подъезда погибли 4 человека, 11 пострадали, 10 из них находятся в больницах. СК заявил о задержании троих подозреваемых — это владелец павильона, его отец, а также один из рабочих, который пытался провести врезку. Часть семей, проживающих в доме №60, размещены в гостиничных номерах. На месте продолжаются поисково-спасательные работы.