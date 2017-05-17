Волгоградцы устроили «заговор» против автобусов

В социальной сети «Вконтакте» волгоградцы начали создавать группы, в которых люди могут найти автомобилистов, готовых подвезти их до работы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на организаторов группы «Взаимопомощь на дорогах Волгоград- Волжский», автомобилисты приклеивают номера убранных маршрутов и забирают людей с остановок. Тем временем, не все жители решались садиться в неизвестные автомобили, но машины заполнялись с пары остановок. Особенно пригодились их услуги накануне на остановках «Лавровой», где поломался автобус компании «Волгоградский автобусный парк» и «Оптовый рынок», где люди долго ждали общественный транспорт. В других группах, посвященных Волгограду, тоже стали появляться сообщения о том, что на дорогах они заметили автомобилистов, на лобовых стеклах машин которых были закреплены листочки с номерами маршруток или с хештегами. Водители в большинстве своем подвозили людей бесплатно и только единицы за совсем символическую плату, утверждают организаторы группы.



