



Разбор завалов на месте дома №60 по проспекту Университетский в Волгограде продолжался всю ночь. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МЧС по Волгоградской области, спасатели с риском для жизни при помощи альпинистского снаряжения и гидравлического инструмента проводили демонтаж нависающих конструкций, подверженных обрушению и препятствующих проведению разбора завалов.

Всего демонтировано 5 плит и перекрытий, свыше 35 кубометров строительных конструкций. Вывезено более 100 тонн строительного мусора (16 самосвалов).

На месте чрезвычайной ситуации работает межведомственный оперативный штаб, подвижный пункт управления и оперативная группа ГУ МЧС России по Волгоградской области. Психологическую помощь пострадавшим и родственникам погибших оказывают психологи.

В Главном управлении МЧС России по Волгоградской области работает телефон «горячей линии»: (8442) 23-02-73.

Всего в проведении поисковых работ задействовано более 250 человек и 48 единиц техники.

Напомним, найдено тело четвертого погибшего – 26-летней девушки. Ее мать, также находившаяся в квартире в момент взрыва, чудом спаслась. В больницах остаются 10 пострадавших, трое из них – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по факту взрыва. Владелец киоска, его отец и рабочий, который производил незаконную врезку в водопровод, во время чего был поврежден газопровод, задержаны.



