17 мая, в 12.00 жители дома №60 по проспекту Университетскому, в котором сегодня прогремел взрыв, смогут ненадолго вернуться в свои квартиры. В больницах находятся 10 человек, 11-й пострадавший отправлен на амбулаторное лечение. В гостиничных номерах расположилось порядка 20 семей. В Волгоград из Ростова прибыл комплекс "Струна", призванный ответить на вопросы об устойчивости конструкции дома.

Число погибших при взрыве в многоквартирном доме в Советском районе Волгограда увеличилось до 4 человек. Как сообщили ИА "Высота 102" в оперативном штабе, при разборе завалов обнаружено тело девушки 1990 года рождения. Поисковые работы продолжаются.