Жителей обрушившегося дома в Волгограде пустят в квартиры под присмотром спасателей





Завтра, 17 мая, в 12.00 жители дома №60 по проспекту Университетскому, в котором сегодня прогремел взрыв, смогут ненадолго вернуться в свои квартиры. Как сообщает ИА «Высота 102», люди зайдут к себе домой для того, чтобы забрать самые нужные вещи. Жильцов будут запускать в дом группами под присмотром спасателей и правоохранительных органов.

В настоящее время в Советском районе Волгограда продолжается разбор завалов. На место происшествия из Ростова-на-Дону для обследования дома доставлен мобильный диагностический комплекс «Струна». Установлены световые мачты. Работы будут продолжаться всю ночь. Не исключено, что под завалами могут находиться тела погибших.

Оставшиеся без крова семьи размещены в гостинице, расположенной вблизи многоэтажки. По последним данным, в отеле разместились 28 человек, для которых организовано горячее питание. Откликнулись на трагедию ряд предпринимателей. Одни коммерсанты предоставили всем желающим, в том числе спасателям горячие напитки – чай и кофе. Владельцы пекарни обеспечили подвоз хлеба и булочек.

Напомним, по предварительным данным, в результате взрыва в доме №60 по проспекту Университетскому погибло 3 человека. 10 – находятся в больницах, трое из них – в тяжелом состоянии. Пострадавшие получили различные травмы, в числе которых – сотрясение головного мозга, закрытые черепно-мозговые травмы, переломы. Возбуждено уголовное дело по факту выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.



