



Принято решение об оказании единовременной материальной помощи жильцам дома, которые остались без имущества и крова в результате взрыва в четырехэтажке в Советском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, на первоочередные нужды каждой семье будет выделено 50 тысяч рублей и по 10 тысяч на каждого человека выплатит мэрия. Кроме того, будет оказана помощь при организации похорон погибших. Для оставшихся без крыши над головой в школе №106 развернут центр временного размещения. На данный момент здесь находится 43 человека. Всех людей обеспечили трехразовым горячим питанием. Также здесь есть спальные места и душевые.

На первом этаже школы с пострадавшими работают специалисты Пенсионного фонда, отдела социальной защиты и центра «Мои документы» - делается все возможное для оказания оперативной помощи людям в сборе необходимых справок для восстановления документов, получения статуса пострадавшего. С жильцами, потерявшими кров, продолжают беседовать психологи, организовано круглосуточное дежурство медицинских специалистов.

В результате взрыва в четырехэтажном доме №60 по проспекту Университетскому полностью обрушился подъезд, разрушены порядка 20 квартир из 45, в которых проживает около 90 человек. Погибли трое человек и 11 были госпитализированы. В настоящее время в больницах находятся 10 пострадавших, состояние троих оценивается как стабильно тяжелое.