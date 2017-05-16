Из Москвы в Волгоград направлена следственная группа для выяснения обстоятельств взрыва в доме

По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина в Волгоград направлена группа опытных следователей и криминалистов центрального аппарата для оказания практической и методической помощи в расследовании уголовного дела. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в федеральном ведомстве.







Дело расследуется по факту выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, однако уже известно о трех задержанных, которые могут стать подозреваемыми. Это владелец павильона напротив дома №60 по проспекту Университетскому, его отец, а также мужчина, которого они наняли по бесплатному объявлению, размещенному на одном из популярных сайтов. Его услуги понадобились, по предварительным данным, для того, чтобы сделать несанкционированную врезку в водопровод у четырехэтажки и провести воду к павильону напротив. В какой-то момент жильцы почувствовали запах газа и вызвали спецбригаду. Когда сотрудники горгаза уже прибыли на место, произошел хлопок. Грунт у дома со стороны улицы Панфиловской провалился, а межэтажные перекрытия подъезда одномоментно рухнули, рассказал информагентству очевидец Артур. В это время он проезжал на своей «Ладе» мимо дома. В результате автомобиль получил многочисленные осколочные повреждения, водитель и его пассажир не пострадали.

На месте работает более 400 сотрудников МЧС, оперативный штаб. Выставлены мачты освещения для продолжения спасательных работ в ночное время. К 19 часам спасателям удалось разобрать завалы до уровня второго этажа. Около 20 семей из дома №60 размещены в гостиничных номерах. Чтобы выяснить, насколько устойчивы конструкции четырехэтажки, в регион прибудет комплекс "Струна".