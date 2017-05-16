Тело третьего погибшего обнаружили спасатели в доме при разборе завалов в Волгограде





Тело третьего погибшего обнаружили спасатели на четвертом этаже дома, в котором сегодня прогремел взрыв. Об этом сообщает корреспондент ИА «Высота 102» со ссылкой на экстренные службы. Ранее, напомним, были обнаружены тела двоих человек, один из которых – работник газовой службы, работавшей в многоэтажке. В больницах города находятся 10 человек, трое из них – в тяжелом состоянии. Идет разбор завалов, спасатели приступили к разбору разрушенной кровли.

В гостинице, расположенной рядом с многоквартирным домом, приготовлены номера для 34 человек. Как рассказал информагентству депутат городской думы Андрей Гимбатов, в отель уже заселяются 18 человек, которых обеспечат вещами первой необходимости и питанием. Основной пункт размещения жителей дома №60 по проспекту Университетскому, напомним, открывается в школе №106, которая находится по. Ул. Тормосиновской,23.



