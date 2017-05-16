При взрыве в жилом доме в Волгограде погиб работник газовой службы





Несколько минут назад стала известна предварительная причина трагедии- попытка несанкционированной врезки в водопровод по заказу владельца киоска, расположенного рядом. Во время этих работ и мог быть поврежден газопровод. Владелец киоска допрашивается.

Сотрудник газовой службы погиб при взрыве в четырехэтажном доме в Советском районе Волгограда. Об этом корр. ИА "Высота 102" сообщили на месте ЧП. "По предварительным данным, один из погибших - это сотрудник аварийной газовой службы, которая работала в доме, где произошел взрыв. Обнаружено также тело женщины, ее личность устанавливается", - сказал собеседник агентства. По сообщениям очевидцев, в доме якобы была утечка газа и жильцы вызвали "аварийку". В настоящее время эта информация проверяется. На месте происшествия, как уже сообщало информагентство, допрошен сотрудник газовой службы, получивший травму головы. Напомним, по предварительной версии, взрыв в доме произошел из-за бытового газа. Обнаружены тела двоих погибших, 8 человек получили ранения. На месте развернут оперативный штаб. К разбору завалов приступила вторая бригада спасателей после ухода на отдых первой. Организована прокурорская проверка по факту происшествия на предмет соблюдения законодательства при эксплуатации и обслуживании газового оборудования.