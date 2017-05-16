Правоохранители допросили работника аварийной газовой службы, пострадавшего от взрыва в четырехэтажке в Волгограде





Подтверждаются данные информагентства «Высота 102» о том, что в доме №60 по проспекту Университетский, где сегодня произошел взрыв, в момент происшествия работала бригада аварийной газовой службы. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», один из рабочих, получивший травму головы, уже допрошен правоохранителями.

Напомним, по предварительной версии, взрыв в доме произошел из-за бытового газа. Обнаружена тела двоих погибших, десять человек получили ранения. На месте развернут оперативный штаб. К разбору завалов приступила вторая бригада спасателей после ухода на отдых первой. Организована прокурорская проверка по факту происшествия на предмет соблюдения законодательства при эксплуатации и обслуживании газового оборудования. В эти минуты началось совещание в оперативном штабе.



