В Волгограде растет число пострадавших при взрыве в жилом доме





Десять человек, по предварительным данным, пострадали в результате взрыва в жилом доме в Советском районе. Об этом сообщает корр. ИА "Высота 102" с места событий со ссылкой на данные межведомственного оперативного штаба, созданного на месте ЧП. Семеро человек госпитализированы в 7-ю больницу, один в 25-ю больницу скорой медицинской помощи и двоим пострадавшим врачебная помощь оказана на месте. Ранее, напомним, сообщалось о двоих погибших и пяти пострадавших в результате взрыва. Сообщение об обрушении подъезда в четырехэтажном жилом доме №60 по проспекту Университетскому поступило в оперативные службы в 13.06. Разрушены 12 квартир. По предварительным данным, в доме произошла утечка газа, что привело к взрыву. В остальных подъездах, а также в павильонах рынка, расположенного рядом с жилым домом, выбиты стекла. Повреждены припаркованные автомобили. На месте происшествия находятся руководители всех силовых структур, губернатор Андрей Бочаров, глава администрации Волгограда Виталий Лихачев. В настоящее время из уцелевших квартир дома выводят людей. Временные пункты размещения подготовлены в соседней школе и гостинице.