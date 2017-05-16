Управляющая компания в Волгограде претендует на звание "хронической грязнули"

Волгоградская управляющая компания ООО «ЖЭК» девять раз наказывалось административными штрафами на общую сумму 270 тысяч рублей за злостное неисполнение обязательных требований и захламление контейнерных площадок и прилегающих территорий. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете природных ресурсов региона, ООО «Жилищно-эксплуатационная компания» недобросовестно обслуживает контейнерные площадки для сбора отходов во дворах многоквартирных домов Дзержинского района по улице Полины Осипенко, Краснооктябрьского района по улицам Капитана Тряскина, Пельше, Возрождения, проспекта Волжский, а также по улицам Хабаровская и Гагринская в Красноармейском районе Волгограда. Между тем оплачивать штрафы компания не торопится. Инспекторы облкомприроды направили материалы в федеральную службу судебных приставов и областную жилищную инспекцию.

Всего за пять месяцев этого года инспекторами-экологами за нарушения в содержании контейнерных площадок и загрязнение отходами прилегающих к ним территорий составлено 22 протокола об административном правонарушении в отношении 8 управляющих компаний. Шести УК назначены штрафы на общую сумму 522 тысячи рублей.



