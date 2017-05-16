Депутаты Волгоградской облдумы готовы выйти с инициативой об освобождении от уплаты взносов на капитальный ремонт пенсионеров старше 80 лет. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе регпарламента, соответствующее обращение законодателей в Госдуму РФ планируется рассмотреть на XXVI Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации, которая пройдёт в Ростове-на-Дону 1-2 июня 2017 года.

На сегодняшний момент собственники жилых помещений, достигшие возраста 70-ти и 80-ти лет, уже имеют льготы по оплате за капремонт. Им из бюджета предоставляются социальные выплаты в виде ежеквартальной компенсации расходов 50% и 100% соответственно. Но это не освобождает их от уплаты взносов. Для получения компенсации пожилым гражданам необходимо предоставить документы, подтверждающие их льготы и понесенные затраты.

Заручившись поддержкой коллег из соседних регионов на Конференции ЮРПА, волгоградские депутаты намерены обратиться в Госдуму с предложением заменить установленные компенсации на полное или частичное освобождение от уплаты взносов на капитальный ремонт. Таким образом, 70-летние пенсионеры смогут оплачивать только половину суммы взносов, а 80-летние не оплачивать совсем. А средства, заложенные на эти цели в бюджете, будут напрямую направляться в областной фонд капремонта.



