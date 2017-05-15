Как журналист ИА «Высота 102» тестировал сайт налоговой службы

Интернет стремительно меняет нашу жизнь. И то, что еще лет пять казалось невозможным, сегодня воспринимается нами, как привычное. Журналист ИА «Высота 102» уже делился с читателями сайта собственным опытом онлайн платежей.

Сегодня не без помощи специалистов УФНС осваивал сайт налоговой службы. И не напрасно. В минувшем году дома потерялось платежное поручение УФНС за оплату налога за квартиру. Если бы мною был заведен личный кабинет на этом сайте, все те заботы показались бы смешными. Достаточно было бы пяти минут, для того, чтобы оплатить налог без квитанции и, не выходя из дома.

Очень большим подспорьем является сайт и для индивидуальных предпринимателей – он значительно сокращает время для расчетов по налогам. А как это работает - поделюсь с читателями.





Вход в кабинет физического лица

Очень любопытно – какая информация обо мне хранится на сайте УФНС. И зашла я туда через раздел «Физические лица». Как пояснили сотрудники налоговой службы, вход возможен также и со страницы «Электронные сервисы».

Учитывая мою регистрацию на Едином портале государственных и муниципальных услуг, я успешно вошла в сервис. И здесь обнаружила всю информацию про себя! К собственному удовольствию, с платежами налогов все в порядке – ни долгов, ни просрочек.

А ещё доступ к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» можно получить с помощью логина и пароля, указанных в регистрационной карте. Где её получить? В любой инспекции ФНС России, придя туда с паспортом, независимо от места постановки на учет. Доступ возможен и при наличии квалифицированной электронной подписи. Сертификат ключа проверки электронной подписи должен быть выдан удостоверяющим центром, аккредитованным Минкомсвязи России, и может храниться на любом носителе: жестком диске, USB-ключе или смарт-карте.













Все – под контролем!

Внимательно познакомившись с содержанием раздела своей страницы, я поняла, что он дает массу возможностей. Прежде всего, здесь хранится актуальная информация о наших квартирах, домах и машинах, суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей. И что немаловажно - о наличии переплат или задолженности по налогам. А еще – сразу можно распечатать налоговые уведомления и квитанции и оплатить всё в ближайшем банке или онлайн - на сайте УФНС через банки-партнеры.













Нет времени посетить свою налоговую инспекцию? Пожалуйста – обратись туда через сайт! И, наконец, можно отслеживать статус камеральной проверки налоговых деклараций по форме № 3-НДФЛ. Но об этом – подробнее.





Хочешь налоговый вычет – заполни декларацию в Интернете!

Примечательно, что для тех налогоплательщиков, которые хотят воспользоваться правом на получение налогового вычета, в подразделе «3-НДФЛ» доступна для скачивания программа по заполнению декларации по налогу на доходы физических лиц по форме № 3-НДФЛ. Ее можно заполнить в режиме онлайн, направить в налоговую инспекцию в электронном виде, подписанную электронной подписью, и отслеживать статус налоговой проверки декларации, предоставленной в инспекцию.













Вспомнила курьезный случай. Соседке перечислили на карту немаленькую сумму денег. Она обзвонила родителей, бабушек, родителей мужа, не понимая – кто деньги прислал. Я предположила, что это возврат налога по ипотечным процентам. «Точно! - воскликнула она, - я же по интернету декларацию заполняла!». Вот такие приятные моменты.





А вот и предпринимателям – в помощь!

В начале 2000-ых мои многочисленные друзья и знакомые – индивидуальные предприниматели сетовали на то, как много времени отнимают у них походы в налоговую службу. Куча времени, бумаг, забот… Сегодня подавляющее большинство из них пользуется Интернет – сервисом «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя. Поскольку я сама предпринимателем не являюсь, попросила разъяснить специалистов, как там на страничке ИП все происходит.

Оказалось, немногим сложнее, чем для физических лиц. Итак, вход для пользователей «Личного кабинета налогоплательщика физического лица», доступ в «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя» может быть предоставлен без дополнительной регистрации по логину/паролю. Достаточно на стартовой странице «Личного кабинета» в поле «Логин (ИНН)» ввести свой ИНН, в поле «Пароль» - действующий пароль для «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» и нажать кнопку «Войти».

Налоговики обращают внимание, что при использовании усиленной квалифицированной электронной подписи пользователям предоставляются более широкие возможности в «Личном кабинете».

Если усиленная квалифицированная электронная подпись/Универсальная электронная карта были получены уже после регистрации в «Личном кабинете», никаких дополнительных действий по их активации в «Личном кабинете» не требуется – просто вставляется носитель электронной карты в компьютер и на стартовой странице появляется вход «Войти с ключом электронной подписи».













В разделе «Информация о документах, направленных в налоговый орган», перейдя по ссылке «Моя почта. Получено из налоговой», расположенной на главной странице портала можно просмотреть отправленные обращения и полученные ответы.

В целом я не испытала никаких проблем при тестировании этого ресурса. Мало того, обязательно буду «заходить» сюда, чтобы быть в курсе всей информации о себе, как налогоплательщике, и рекомендовать этот ресурс друзьям.

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Материал подготовлен в рамках Проекта Минфина России "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" и Региональной программы «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Волгоградской области» на 2014–2016 годы».