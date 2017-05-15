«Высота 102 ТВ»: В Волгограде осужденный экс-капитан ФСБ нашел повод для шутки после оглашения приговора

Смотрите сегодня в программе: опасные отходы со свалки Кировского района Волгограда могут оказаться в «неподходящих» местах и продолжить травить жителей: «Могли бы и оправдать…»: бывший сотрудник УФСБ по Волгоградской области отреагировал на приговор за мошенничество. Фальшивая инвалидность за взятку: задержана с поличным врач из областного бюро медико-социальной экспертизы. Кубок России по джигитовке впервые прошел в Волгограде: спортсмены и лошади приехали из разных клубов страны.







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