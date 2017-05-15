Депутат Госдумы от Волгоградской области Анна Кувычко – о первых итогах мониторинга «Народного контроля» семян и саженцев

«НТВ». Программа «Деловое утро». Эфир от 15.05.2017.











Активисты проектов «Народный контроль» и «Дом садовода – опора семьи» продолжают мониторить рынок семян.

Реализация этих партийных проектов напрямую влияет на продовольственную безопасность страны.

Тему мониторинга цен на семена и саженцы координатор партийного проекта «Народный контроль», член Генерального совета партии «Единая Россия» Анна Кувычко подняла в одной из передач федерального телеканала.

Как отметила депутат Государственной думы от Волгоградской области, проект направлен на улучшение уровня контроля качества продовольственных товаров и услуг, повышение конкурентоспособности отечественной продукции в разных сферах, прежде всего продовольствия и медицины.

О том, какие первые выводы сделали активисты «Народного контроля», проведя качества семян на рынках регионов, и как потребителю себя обезопасить - смотрите в интервью с Анной Кувычко.







