



На семь метров от нулевой отметки уже поднялись стены Александро-Невского собора, который возводится в центре Волгограда с февраля 2016 года, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на администрацию региона. Сегодня с ходом строительства ознакомились члены попечительского совета, который возглавляет губернатор Андрей Бочаров. Храм возводится только на народные пожертвования. Строительство идет по графику, без отставаний. Открытие собора намечено на 2021 год, когда будет отмечаться 800-летие со дня рождения Александра Невского. Собор будет возвышаться в Волгограде на 52 метра, здание сможет вместить до пяти тысяч прихожан. Намечено, что общестроительные работы на объекте будут завершены к 2020 году, затем начнутся отделка и благоустройство прилегающей территории. На данном этапе завершено устройство монолитной железобетонной плиты, смонтированы фундаментные блоки, проведены работы по гидроизоляции основания и стен подвала. Сейчас строители продолжают кладку стен выше нулевой отметки, возводят колонны здания, устанавливают уникальные леса для работы на большой высоте. Чтобы максимально точно воссоздать облик утраченного храма, отдельные элементы фасада мастера изготавливают вручную. Сегодня губернатор предложил строителям заменить ограждение вокруг стройплощадки на такое, которое позволит жителям и гостям города наблюдать, как растет собор. Отметим, что ранее онлайн трансляцию строительства храма можно было наблюдать на официальном сайте для сбора пожертвований, но уже несколько недель камеры отключены.



