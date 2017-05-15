Отходы со свалки в Кировском районе Волгограда предлагают отправить по трем «сомнительным» адресам

Сегодня в Волгограде состоялось общественное обсуждение измененного проекта рекультивации свалки в Кировском районе. Как сообщает ИА «Высота 102», участниками слушаний стали свыше 100 человек, большинство из которых – молодые люди в возрасте 18-20 лет. О новшествах в проекте ликвидации незаконного полигона ТБО присутствующим рассказал представитель комитета дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда Александр Смирнов. Один из ключевых вопросов, связанных с этой масштабной экологической программой, связан с тем, на какие полигоны будут вывозиться отходы с Кировской свалки. Если ранее, речь шла о двух потенциальных площадках, то сегодня был озвучен еще один возможный адрес.

Так, господин Смирнов заявил, что в качестве объектов размещения отходов пятого класса опасности проектом предусматривается полигон «Комус» в Светлоярском районе. Объекты третьего и четвертого классов опасности предлагают отправить на грязную секцию карты №2 завода «Каустик» и также пруд-накопитель синтетических жирных кислот, расположенный в Светлоярском районе, которым владеет компания «Экотехсервис». До 2010 года собственником этой площадки являлся завод «Лукойл-Волгограднефтепереработка».





Предложенные варианты территорий для размещения отходов вызвали у присутствующих общественников ряд вопросов - завязалась целая дискуссия. У руководителя региональной общественной организации «Зеленый патруль» Ярослава Князева сложилось впечатление, что «спасая жителей Кировского района, для жителей Красноармейского и Светлоярского районов мы за бюджетный счет закладываем новую экологическую проблему». Ни одна из предложенных площадок размещения отходов, по убеждению Князева, не отвечает нормам закона. Так, полигон фирмы «Комус» давно исчерпал свои ресурсы. Напомним, в конце марта текущего года Волгоградский межрайонный природоохранный прокурор Валерий Сегизеков предостерег руководство ООО «Комус» о недопустимости переноса закрытой свалки в Кировском районе на данный полигон. Между тем, сегодня в ходе общественного обсуждения проекта рекультивации свалки представитель мэрии Александр Смирнов заявил, что руководство «Комуса» заверило муниципалитет в том, что их полигон обладает резервом для размещения еще 1,8 млн кубометров отходов. По мнению общественника Князева, данная информация не соответствует действительности.

Остальные два объекта, на которые авторы проекта ликвидации свалки, предлагают перевезти отходы, не являются специализированными полигонами. Руководитель «Зеленого патруля» пояснил, что обе площадки - это гидротехнические сооружения, на которые в течение многих лет складировались опасные отходы. «На грязную секцию карты №2 «Каустика» с 50-х годом прошлого века вывозилась сложная органика, в том числе, первого класса опасности», - напомнил собравшимся активист. Общественник задался вопросом, каким образом твердые бытовые отходы могут пересыпать в жидкие. «Это полное нарушение природоохранного законодательства Российской федерации», - сделал вывод Князев.

Пруд-накопитель синтетических жирных кислот, по мнению общественника – также далеко не лучшее предложение для складирования отходов с Кировской свалки. Нарушения в деятельности данного гидротехнического сооружения недавно фиксировало Нижне-Волжское управление Ростехнадзора. Так, надзорный орган установил, что на сегодняшний день не проведены мероприятия по ликвидации пруда с «вредными» отходами и не приведена в порядок необходимая документация. К примеру, отсутствует разрешение на эксплуатацию гидротехнического сооружения. В ответ представитель «Зеленого патруля» услышал от городских чиновников, что генподрядчик, который выиграет конкурс на ликвидацию Кировской свалки, сам определит, куда ему перевозить и где утилизировать отходы. Указанные в проекте полигоны – лишь предложенные варианты.

Несколько вопросов организаторам слушаний адресовали и представители научного сообщества - профильные специалисты ВолГУ и ВГТУ. На одни вопросы ответы прозвучали, на другие – нет. Гостям встречи порекомендовали прийти в департамент дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды и самостоятельно ознакомиться с 1500 страниц проекта рекультивации Кировской свалки.

Как будет развиваться ситуация, во многом зависит от того, кто выиграет госзакупку почти на 1 млрд федеральных рублей и займется ликвидацией гигантской замусоренной территории. Победитель конкурса станет известен уже скоро. Сама свалка должна исчезнуть с территории Кировского района к лету 2018 года.