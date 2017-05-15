



Новые зелёные аллеи появились в школах Волгограда и Михайловки. Это стало возможным благодаря реализации акций областного конкурса эколого-социальных проектов. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе АО «КАУСТИК», в школе № 100 Кировского района Волгограда молодые сосны и клёны высажены на Аллее выпускников. Юные активисты из этого учебного учреждения уже не первый год занимаются обустройством школьного двора и территории вокруг школы, создавая комфортную «зелёную» среду в родном районе.

В Михайловской школе № 3 более 70-ти саженцев ивы, каштана, рябины, берёзы и других видов деревьев высадили местные жители в новом ботаническом саду, который появился здесь в эти дни.

Напомним, в канун 9 мая в Ольховке сотрудники АО «КАУСТИК», члены Федерации детских организаций и жители районного центра высадили 235 саженцев деревьев и кустарников в Парке Победы, заложенном на территории школьного двора. «Во время Сталинградской битвы здесь располагался эвакогоспиталь, в котором залечивали раны участники сражения из разных регионов Советского Союза. Сейчас школьники завершают изготовление специальных табличек с именами участников Великой Отечественной войны – как постояльцев бывшего госпиталя, так и жителей Ольховки, погибших во время боевых действий. Эти именные таблички будут размещены рядом с молодыми саженцами», - пояснили информагентству в пресс-службе предприятия.

Каждый из 20-ти проектов победителей конкурса, приуроченного к Году экологии в России и 50-летию АО «КАУСТИК», реализуется при непосредственном участии сотрудников одного из крупнейших предприятий Волгоградской области. Денежные средства на реализацию лучших эколого-социальных проектов также выделил волгоградский «КАУСТИК». По предварительным подсчётам организаторов конкурса – областной Федерации детских организаций – всего в акциях проектов победителей примут участие более 50 тысяч детей и взрослых жителей Волгограда и районов области.



