В Волгограде с линии уходят еще шесть маршруток





Завтра, 16 мая, шесть коммерческих маршрутов: №№10а, 14, 27б, 39, 42а и 56э – заменяются альтернативными автобусными, трамвайными и троллейбусными направлениями. Об это сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда.

Так, на отрезках между различными остановками заменяемого коммерческого маршрута №10а курсируют автобусы №№65, 85, 6, 95, 21, 59, 20, 25 и 99э, скоростные трамваи СТ и СТ-2, троллейбусы №№10, 12 и 9 и маршрутные такси №№46с, 10к, 3с, 36, 84, 57, 57к, 67к и 68.

Остановки коммерческого маршрута №14 «Школа №88 – ВолГАУ» почти полностью охватывает опорное автобусное направление №25 «Ул. Грамши – ТРЦ «Акварель». От остановки «Школа №88» до остановки «Гостиница «Старт», от которой автобус №25 следует вплоть до аграрного университета, пассажиры могут добраться на автобусе №10. Между остановками заменяемого маршрута курсируют также автобусы №№21, 59, 95, 99э, 20, 77 и 85, маршрутные такси №№46с, 68, 84 и 67к и троллейбусы №№9 и 12.

В качестве альтернативных маршрутов коммерческой линии №27б «Ул. Удмуртская – ТРЦ «Акварель» пассажирам предлагаются автобусные направления №№ 55, 6а и 77, трамвай №11 и маршрутные такси №№94, 70а, 91а и 15. Альтернативой коммерческого маршрута №39 «ВолГУ – Лавочки» являются автобусы №№25, 77, 85, 21, 20, 59, 95 и 99э, троллейбусы №№9 и 12, а также маршрутные такси №№70а, 46с, 67к, 68 и 84. Остановки коммерческой линии №42а «Ул. Танеева – Судоверфь» обслуживают автобусные маршруты №№55, 6а и 77, трамвай №11 и маршрутные такси №№29с, 34, 43б, 70а, 79, 5с, 69, 94, 70а, 15 и 91а.

Вспомогательный маршрут №56а «Обувная фабрика – ДО «Янтарь» продлен до остановки «С/о «Восход» в Кировском районе. Таким образом, он заменяет коммерческое направление №56э. Также горожане могут воспользоваться автобусами №№45, 2, 55, 77, 95, 50 и 85 и маршрутными такси №№3с, 6а, 15, 70а, 91а и 36.

Подробная информация о действующих маршрутах общественного транспорта, альтернативах заменяемым, а также ссылки на он-лайн карту, в режиме реального времени отображающую движение автобусов по муниципальным маршрутам, содержатся в разделе «Транспорт Волгограда» на официальном сайте администрации города.



