В Краснооктябрьском районном суде вынесен приговор в отношении Владислава Парковского, Максима Назарука, Сергея Гуляева и Ивана Ширяева, которые признаны виновными в продаже поддельных акций. Им назначено от 2 лет 2 месяцев до 3,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Об этом ИА «Высота 102» сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева. Так, в январе 2016 года была создана преступная группа, которая должна была заниматься махинациями с ценными бумагами. Парковский и Назарук подыскивали людей, которые представлялись родственниками умерших владельцев именных акций. В качестве этих людей выступили Гуляев и Ширяев. При этом организатором, имевшим доступ к сведениям об умерших владельцах акций, были предоставлены остальным членам группы поддельные свидетельства о праве на наследство, подтверждающие право собственности Гуляева и Ширяева на ценные бумаги различных акционерных компаний. Злоумышленники по поддельным свидетельствам продали физическому лицу и фирме, которые занимались брокерской деятельностью, акции на сумму порядка 3 млн рублей, а также пытались сбыть акции еще на 4,5 млн рублей. Попались мошенники на одинаковых орфографических ошибках в отдельных свидетельствах. В результате сотрудники брокерской фирмы обратились в правоохранительные органы.

Уголовное дело рассмотрено в особом порядке судопроизводства. Расследование проводилось СУ УМВД России по Волгограду.