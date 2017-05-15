В Волжском сотрудник ЧОП пытался ударить ножом бойца ОМОН

Несколько минут назад в Волжском завершилась операция по задержанию 35-летнего сотрудника одного из охранных предприятий, который подозревается в ряде преступлений. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУМВД России по Волгоградской области, накануне в полицию поступил вызов из дома на улице 87-й Гвардейской. В результате семейного конфликта мужчина выгнал на улицу свою мать, угрожал ей убийством, а сам забаррикадировался в квартире. Из-за опасения, что он может совершить суицид общеопасным способом, в доме была перекрыта подача бытового газа. Мужчина отказывался от переговоров с силовиками, дверь не открывал. Сегодня полицейскими совместно с бойцами Росгвардии он был задержан. При задержании подозреваемый пытался ранить ножом сотрудника ОМОН.

«Полицейские не раз пытались уговорить мужчину выйти из квартиры, однако он отказался, высказывая в адрес сотрудников угрозы. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по нескольким статьям», - прокомментировали в ГУ МВД России по Волгоградской области.