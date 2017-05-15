В центре Волгограда рекламный щит упал на пешеходную зону

Предусмотрительность сотрудников ТСЖ, которые огородили возможное место падения рекламного билборда на улице Краснознаменской, помогло спасти жизни пешеходов. Как сообщает ИА «Высота 102», несколько минут назад металлическая конструкция рухнула на пешеходную лестницу, по которой ежедневно проходят тысячи горожан.





По словам прохожих, щит стал подозрительно трещать и шататься, вероятнее всего, из-за ветра. Между тем, как пояснили в мэрии Волгограда, ТСЖ, которому принадлежал рекламный щит, должно было еще раньше его демонтировать согласно выданному предписанию - конструкция являлась незаконной.Лишь по счастливой случайности в результате падения билборда никто не пострадал. Всего с 2015 года, когда началась борьба с незаконными рекламными щитами, было демонтировано более 3 тысяч конструкций.

