В Волгоградском краеведческом музее покажут серебро сарматов





17 мая в 11-00, в Волгоградском областном краеведческом музее откроется новая выставка: «Конь и всадник. Сокровища из курганов кочевой аристократии», на которой будут показаны древние шедевры Нижнего Поволжья из археологического собрания музея. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на комитет культуры Волгоградской области, в фондах Волгоградского областного краеведческого музея хранятся уникальные коллекции археологических находок — клад сбруйных украшений, обнаруженный около станицы Качалинской Иловлинского района Волгоградской области. Коллекция насчитывает 31 предмет конского снаряжения и украшений из позолоченной бронзы, серебра, стекла и камня. Клад содержит вещи, принадлежавшие представителю степной аристократии сарматских племён, которые безраздельно господствовали в конце I тыс. до н. э. – начале I тыс. н. э. в степях Евразии. Данные находки конского снаряжения характеризуют культуру воинов- кочевников и датируются II в. до н. э.

На выставке также будут представлены уникальные сбруйный и поясной наборы из курганного могильника Маяк Октября Ленинского района, отражающие культуру кочевников средневековья X-XI вв. Некоторые древние раритеты из погребений кочевой аристократии будут представлены на выставке впервые после реставрации.



