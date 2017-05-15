«Сады Придонья» обеспечили полив деревьев на Аллее России









Открытие на Мамаевом кургане Аллеи России - ландшафтной зоны Мемориального парка, стало одним из важных событий для всех волгоградцев. Оросительную систему для полива каждого дерева построила компания «Сады Придонья» - один из участников всероссийской эколого-патриотической акции. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, были привлечены лучшие специалисты в области строительства трубопроводной системы для комплексного полива и орошения, протяженность которой составила 800 метров.

По словам исполнительного директора по сельскохозяйственному производству компании «Сады Придонья» Владимира Бредихина, работы проводились строго с учетом всех агротехнических и климатических требований. «Наш регион расположен в засушливой зоне и отличается обилием тепла при недостаточном уровне увлажнения, – говорит Владимир Бредихин. – В связи с этим на Аллее России предусмотрено два типа полива. Современная система капельного полива позволит бороться с почвенной засухой, а аэрозольное орошение улучшит микроклимат в приземном слое воздуха».

Надо отметить, что все материалы и конструкции, использованные при строительстве, отвечают самым высоким требованиям качества. Неудивительно, что именно компании «Сады Придонья» было предложено участвовать в этом всероссийском проекте. Вот уже 20 лет Сады Придонья придерживаются принципов разумного и ответственного потребления ресурсов и уделяют максимум внимания сохранению окружающей среды. На счету у компании построены тысячи километров капельного орошения для своих интенсивных садов, специалисты Садов Придонья являются экспертами в области строительства систем орошения.





«Для нас большая честь участвовать в таком социально значимом и важном для всей страны проекте», – отметил президент компании «Сады Придонья» Андрей Самохин, присутствовавший на торжественном открытии Аллеи России.

Напомним, что цель акции, организатором которой выступает Минприроды России - наглядно продемонстрировать единство России, усилить непосредственную эмоциональную связь между жителями различных регионов, способствовать формированию экологической культуры, пропагандировать бережное отношение к окружающей среде.

В 2014 году первые парки были разбиты в Москве и Владивостоке.



