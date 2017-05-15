Движение троллейбусов в Волгограде вновь скорректировали





Троллейбусный маршрут №12 «Спартановка – Детский центр» в соответствии с запросами горожан с сегодняшнего дня начал обслуживание железнодорожного вокзала Волгограда. Для удобства пассажиров троллейбусы через одну единицу подвижного состава двигаются на конечные остановки «Детский центр» и «Ж/д вокзал», сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии. Причем ранее в администрации Волгограда планировали схему движения троллейбуса №12 без заезда на железнодорожный вокзал.

Напомним, с сегодняшнего дня троллейбусы №№9 и 12 изменили свои маршруты, объединившись с маршрутами №№1, 8 и 8а. Троллейбус №9, который ранее связывал микрорайон Спартановка и завод «Красный Октябрь», с 15 мая продлен до пл. им. Куйбышева в Советском районе, куда ранее пассажиров доставлял троллейбусный маршрут №8а. От Спартановки до остановки «3-я школа» горэлектротранспорт следует по 1-й Продольной магистрали, далее до пр-та Металлургов – по 2-й Продольной магистрали. По проспекту Металлургов троллейбус возвращается на 1-й Продольную магистраль и следует до микрорайона Тулака. Ранее у пассажиров со 2-й Продольной магистрали не существовало прямого рейса электротранспорта в микрорайон Тулака. Несмотря на двукратное увеличение протяженности маршрута №9, охватывающего теперь сразу пять районов города, интервал движения не изменится благодаря дополнительным единицам транспорта, и по-прежнему составит в часы пик 4-5 минут. На маршруте работает 46 троллейбусов вместо 26.

Троллейбус №12 с сегодняшнего дня также следует по удлиненному маршруту от Спартановки до остановки «Детский центр» на ул. Краснознаменской, которая ранее была конечной остановкой троллейбуса №1. Схема движения охватывает все остановки троллейбуса №8, включая и железнодорожный вокзал. Подвижной состав на этих рейсах до остановки «Ж/д-вокзал» обозначен специальными табличками. Интервал движения между троллейбусами №12 также сохраняется благодаря дополнительным единицам транспорта – всего сегодня маршрут обслуживают 29 троллейбусов, а не 14, как было ранее. В час пик он составит 4-5 минут.

Кроме троллейбусных маршрутов северную часть Волгограда продолжают в полной мере обслуживать скоростные трамваи маршрутов СТ и СТ-2 и автобусы на направлениях №№21, 25, 95, 59 и 20. Напомним, что последний маршрут по запросам горожан с 10 мая продлен до остановки «Нижний поселок ВГТЗ» в Тракторозаводском районе.



